Søren Brostrøm: - Vi vil fortsat anbefale mundbind i nogle tilfælde

-Vi har hele tiden set det som et supplement ikke en erstatning for andre tiltag. Vi har heller ikke været i tvivl om, at det har givet ekstra smittebeskyttelse, siger han på pressemødet.

Han fortæller, at der har været flere parametre, der har spillet ind på beslutningen om at udfase mundbind fra på mandag.

- Det ene er selvfølgelig smitteniveauet. Smittetrykket er faldende nu. Vi har haft et stabilt, lavt niveau i lang tid. Vi ser også noget sæsonskifteeffekt.

- Det andet er, at når over halvdelen af os er vaccineret, og risikoen for at vi er smittebærere er meget lille, så er der potentielt mange flere af os, der skal gå med mundbind for at forebygge et tilfælde, siger han.