Solceller kan være lavet med tvangsarbejde i Kina

Det synspunkt deler den tyske antropolog og forsker Adrian Zenz, som ligeledes har undersøgt sammenhængen mellem solcelleindustrien og Xinjiang. Han mener, at ansvaret går hele vejen op gennem leverandørkæden til dem, som køber strømmen fra solcellerne.

- På en måde hjælper virksomheder – enten direkte eller indirekte – med at finansiere forretningen i Kinas undertrykkelse. Det, mener jeg, er et stort etisk problem, siger Adrian Zenz, som er forsker ved Victims of Communism Memorial Foundation.

Rune Steenberg mener godt, at man i teorien kunne handle med Xinjiang. Det ville kræve, at leverandørerne og deres produktionsmetoder skulle være "helt transparente med uafhængige og ikkekommercielt interesserede auditions". Det er dog langtfra virkeligheden i dag, fordi det ifølge eksperterne er umuligt at lave uafhængige kontroller i Xinjiang.

På trods af problemerne med at sikre menneskerettighederne i Xinjiang, så har hverken Better Energy eller European Energy planer om at stoppe med at importere solceller fra kinesiske virksomheder med forbindelser til Xinjiang.

Tillidsfulde personlige relationer

Better Energy skriver til TV 2, at deres arbejde med leverandører i Kina handler om ”at opbygge tillidsfulde personlige og langsigtede relationer, hvor man i dialog kan stille krav om,” at der ikke er materialer fra Xinjiang i de solcellemoduler, som Better Energy køber.