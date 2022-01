SSI: Vi kan have vores normale liv tilbage om to måneder, men inden da bliver det hårdt

WHO: 2022 kan blive enden

Vurderingen kommer tre dage efter, at WHO kom med en ligeledes positiv udmelding. Nemlig at 2022 kan blive året, hvor vi ryster pandemien af os globalt - såfremt vi kommer verdens ulighed på vaccineområdet til livs. Store dele af den ikke-vestlige verden mangler stadig at blive vaccineret.

- Hvis vi gør en ende på ulighed, gør vi en ende på pandemien og det globale mareridt, som vi alle har gennemlevet, lød det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus i en tale 31. december 2021.

Den vurdering fandt flere danske eksperter dog på daværende tidspunkt lige lovlig optimistisk.

Professor Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Afdeling for Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital, sagde 1. januar til Ritzau, at selvom coronavirus måske ikke længere kan karakteriseres som en pandemi, betyder det ikke, at coronavirussen vil forsvinde.

- Jeg tror aldrig, vi kommer til at vinke farvel helt farvel til coronaen. Men vi vil have så god en immunitet i befolkningen - dels på grund af nye vacciner, dels fordi folk har været smittede - at vi kan håndtere det som en anden af de infektioner, vi kender, der kommer særligt i vintermånederne, sagde Lars Østergaard til Ritzau.

Den vurdering er Tyra Grove Krause enig i:

- På sigt står vi et sted, hvor coronavirus er her, men hvor vi har tøjlet den, og det kun er de særligt sårbare, der skal vaccineres op til næste vintersæson, siger Thyra Grove Krause, SSI.