Statsministeren ringede selv og bad os fortsætte aflivninger, siger minkformand

Derfor ringede Tage Pedersen lørdag 7. november om morgenen til Henrik Studsgaard, der på det tidspunkt var departementschef i Fødevareministeriet og i dag er departementschef i Miljøministeriet.

- Jeg ringer til ham og siger, at vi har et stort problem. Avlerne er simpelthen i tvivl, om det er det rigtige, vi gør, så det skal vi have afklaret med den øverste ledelse. Det lover han at tage fat i hurtigt, siger Tage Pedersen.

Ifølge Tage Pedersen gav departementschefen efterfølgende besked om, at statsministeren ville ringe ham op.

Statsministeren ringede med klar besked

Statsministeren ringede Tage Pedersen op lørdag 7. november om formiddagen, og de havde en længere diskussion om sagen, fortæller han.

- Jeg sagde til hende: Jeg ser to muligheder. Nummer et er, at vi stopper aflivningerne nu og får undersøgt, om det er det rigtige, vi gør. Nummer to er, at vi fortsætter, hvis hun er sikker på, at det er det rigtige, og hvis hun kunne gå ud at sige det klart. Ellers ville vi ikke fortsætte, fortæller han.

- Det svarede hun helt klart på: Der er ikke noget at gøre. Mink skal fjernes fra Danmark af hensyn til folkesundheden. Det står hun bag, og sådan er det, refererer Tage Pedersen.

Ingen nævnte lovproblemer

Under telefonsamtalerne lørdag 7. november sagde hverken departementschefen eller statsministeren, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink, eller at der var tvivl om lovgrundlaget, og ingen af dem forsøgte at bremse aflivningerne, fortæller Tage Pedersen.

- Nej, jeg hører første gang om manglende lovhjemmel om søndagen 8. november, siger Tage Pedersen.

På det tidspunkt var der elles udbredt viden i statsapparatet om, at der ikke var lovgrundlag til at kræve alle mink aflivet.

Departementschef Henrik Studsgaard havde selv deltaget i drøftelser om lovgrundlaget allerede onsdag 4. november om aftenen, altså tre dage før samtalen med minkavlerformanden. Det viser regeringens redegørelse over forløbet. Drøftelserne foregik med Fødevarestyrelsen, som vurderede, at der ikke var lovgrundlag til at aflive alle mink.

Efter drøftelserne konkluderede Fødevareministeriet samme aften i en mail til Justitsministeriet, at ministeriet var enig i Fødevarestyrelsens vurdering af, at ”der ikke er hjemmel til aflivning af alle mink”, står der i redegørelsen. Der står videre, at Fødevareministeriet fra torsdag 5. november gik i gang med et udkast til en ny hastelov, der skulle gøre det lovligt at kræve alle mink aflivet.