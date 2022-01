Stigende smitte får sundhedsstyrelsen til at ændre anbefalinger

Varigheden af coronapasset skal forkortes til fem måneder efter vaccination med andet stik eller tidligere smitte.

Sådan lyder Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger torsdag.

De nye anbefalinger kommer efter den stigende smitte med omikronvarianten og dens særlige evne til at ramme tidligere smittede og vaccinerede.

- Vi ved nu, at vaccinernes beskyttelse mod Omikron er mindre, og derfor har vi anbefalet, at man ændrer i varigheden af coronapasset, så det afspejler den virkelighed, siger vicedirektør Helene Probst.

Data fra Statens Serum Institut og udenlandske studier peger på, at vaccinerne er mindre effektive overfor omikronvarianten end den tidligere deltavariant var.

Immuniteten vil derfor formentlig allerede være faldet kraftigt to måneder efter andet stik. Sundhedsstyrelsen understreger, at man som vaccineret fortsat er bedre beskyttet mod et alvorligt forløb.

Tidligere smittede skal vaccineres hurtigst muligt

De nye anbefalinger om kun fem måneders varighed af coronapasset efter andet stik gælder for alle personer over 18 år.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen at alle tidligere smittede, som ikke allerede er vaccineret bliver vaccineret hurtigst muligt - dog tidligst en måned - efter overstået sygdom.

- Coronapasset er et vigtigt redskab i smittehåndteringen. Der skal være en rimelig balance mellem, hvor lang tid coronapasset gælder i forhold til tidligere infektion, test og vaccination og til den forventede forebyggelse af smitte, der skal komme via coronapasset, siger Helene Probst.

- Derfor anbefaler vi en forkortelse, der også giver tid til, at man kan få booket et tredje stik, efter man er blevet inviteret.

Sundhedsstyrelsens vurdering, at et tredje stik beskytter mere effektivt mod omikron selvom det er mere kortvarigt end med tidligere varianter.

De vurderer også den beskytter mod bedre mod infektion, alvorlig sygdom, indlæggelse og død.