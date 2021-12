Stjerneskud og planetparade: Forunderlig stjernehimmel i december og du kan se det hele

I december er det også muligt at se en planetparade.



Venus, Saturn og Jupiter lyser særligt klart og står ifølge astrofysiker Michael Linden-Vørnle ”trip, trap, træsko” på himlen.



Planetparaden er især tydelig, hvis man kigger mod syd-sydvest mellem 16.30 og 17 - altså lige efter solnedgang, hvor de tre planeter lyser klarere end de andre stjerner på himlen.

Fænomenet kan let ses uden stjernekikkert, og med en lille, simpel stjernekikkert kan man se, at Venus har samme fase som månen, hvilket giver planeten en bananform, fordi den er på vej ind mellem solen og Jorden. Med en kikkert vil man ligeledes kunne se Saturns ring og Jupiters skybælte og fire største måner, fortæller Michael Linden-Vørnle.

Skal du have hjælp til at genkende stjernebilleder, så er der hjælp at hente, hvis du downloader en app på telefonen. Der findes flere af slagsen b.la Night Sky, der er let at bruge.

3 - Den Internationale Rumstation