Stor aftale om yderligere genåbning af Danmark - se her, hvad der genåbner

Uenighed om coronapas

Aftalen blev præsenteret i Justitsministeriet tyve minutter i tre efter mere end ni timers forhandlinger.

Trods trætte øjne var der brede smil hos samtlige partiledere, der udtrykte tilfredshed med aftalen. Ikke mindst på skoleelevernes vegne.

- Alt for længe har børn fra 5. til 8. klasse måtte vente på at komme tilbage på fuld tid, sagde SF's Pia Olsen Dyhr, mens de radikales Sofie Carsten Nielsen understregede, at børnene var "absolut førsteprioritet" i forhandlingerne.

Der blev dog også plads til en genåbning af idræt for voksne og fitnesscentre. Men hvordan det skal foregå, skabte debat.

- Det har vi ikke været helt enige om, kan jeg sige. Nu åbner fitnesscentrene desværre med et krav om coronapas, som giver noget bøvl, men til gengæld med mulighed for at komme ind og straffe noget jern, lød det fra Venstres Jakob Ellemann-Jensen.

Sammen med flere af de andre blå partier gik han ind til forhandlingerne med et mål om at få fjernet nogle af coronareglerne. For eksempel 30-minuttersreglen om booking på barer og restauranterne, der i forvejen stod til at blive udfaset, og en række begrænsninger ved private arrangementer, der nu droppes.

Stort forsamlingsforbud forlænges

Genåbningsaftalen er mere vidtrækkende, end der på forhånd var lagt op til. Men der er rum til genåbningen, uden at smitten kommer ud af kontrol, forsikrer justitsminister Nick Hækkerup.

- Vi har hele tiden stået på de anbefalinger, vi har fået, og sundhedsmyndighederne har været med helt til den bitre ende, siger han og gør opmærksom på de "gode" tal for smitte og indlæggelser i Danmark.

Der er dog stadig lidt vej, før hverdagen vender helt tilbage, fortæller han.

- Vi er faktisk meget langt i åbningen, men der vil stadig være nogle ting tilbage, blandt andet større forsamlinger, som vi har til gode at åbne. Men vi er godt på vej.

Aftalepartierne er enige om, at det store forsamlingsforbud på 500 personer forlænges til og med 31. august 2021 - dog med undtagelser i forbindelse med genåbningen af større forsamlinger og arrangementer.