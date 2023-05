Strøm til 14 millioner husstande: Danmarkshistoriens største havvindsudbud er på plads

Opdateres.

Regeringen sammen med SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, DF og Alternativet har indgået det, de selv betegner som "Danmarkshistoriens" største havvindsudbud.



Aftalen fastlægger rammerne for udbygning af havvind på 9 gigawatt, som potentielt kan blive til 14 gigawatt.

Syvdobling af kapacitet

Danske havvindmølleparker har i dag en kapacitet på 2,3 gigawatt, men med de nye planlagte projekter vil havvindmøllekapaciteten stå til at blive mere end syvdoblet.

Det betyder ifølge regeringen, at det potentielt kan sikre grøn strøm til mere end 14 millioner danske og europæiske husstande.

- Vi kan nu endelig give markedet grønt lys til udbygningen af potentielt 14 gigawatt havvind eller mere – og de fleste af dem vil staten og danskerne for første gang blive medejere af, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard i aftaleteksten.

I 2020 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om Energiø Bornholm på to gigawatt, som senere er blevet udvidet til tre. Siden er målsætningen udbygget til ni gigawatt.

Staten bliver medejer

Aftalen indebærer, at kommende udbud af havvindmøller, der skal levere seks gigawatt, skal ske med et statsligt medejerskab på 20 procent. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i pressemeddelelsen.

Staten får et indirekte medejerskab via et statsligt holdingselskab, som oprettes til formålet.

Tre havvindmølleparker i Syd- og Sønderjylland

Nu er det "op til markedet", skriver aftalepartierne, at realisere projekterne, som skal tjene til at gøre Danmark og Europa fri for fossil energi fra Rusland.

Der ligger lige nu tre havvindmølleparker i Syd- og Sønderjylland. Horns Rev 1, Horns Rev 2 og Horns Rev 3 ligger alle ud for Esbjerg ved den jyske vestkyst.



Hvor de kommende havvindmølleparker skal placeres, er der endnu ingen meldinger om.