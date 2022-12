Styrelse har optalt læhegn med 4320 planter, og der mangler fem: - Det bliver så grotesk, siger sydjysk landmand

Desuden bør styrelsen fokusere på beløb af en vis størrelse ifølge landmanden.

Han henviser til en sag fra hans egen grund. Styrelsen sendte ham i august en såkaldt procesorientering på fire sider for at orientere ham om, at der var en ændring i den støtte, han ville få til pleje af sine græs- og naturarealer.

- Jeg sagde til min kone, da jeg fik brevet: "Uha for satan, der bliver ikke råd til julegaver i år". Da jeg så læser brevet, kan jeg se, at det drejer sig om 16,50 kroner, siger han.

Det viser sig, at Henrik Bertelsen har indberettet 0,01 hektar mindre end det areal, han har søgt om støtte til ifølge brevet, som TV 2 har set. Derfor forventer han at blive trukket 16,50 kroner i støtte.

- De skulle måske prioritere deres ressourcer i styrelsen. Det bliver så grotesk, at det bliver til grin, siger han.

- Er der ikke nogen, der snakker om afbureaukratisering?

Generelt er der så mange regler, procentsatser, undtagelser og tilføjelser, at det er svært for landmændene at navigere i tilskudsordningerne, fortæller Henrik Bertelsen.

- Er der ikke nogen, der snakker om afbureaukratisering? Det gør politikerne ved hvert eneste valg, men der sker ikke en pind. Det bliver bare endnu mere indviklet, siger han.

Landbrug & Fødevarer bekræfter, at reglerne er uoverskuelige for de fleste landmænd. Der er to vejledninger alene for EU-støtten – en på cirka 125 sider og en anden på 170.

- Det er af et omfang, hvor alle mister overblikket og ikke helt tør at sige sig fri for, at der skulle være noget på side 63, som de ikke har helt styr på, siger Niels Lindberg Madsen.