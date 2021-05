Sundhedsstyrelsen dropper Johnson & Johnson-vaccine

Beslutningen om at droppe vaccinen forskyder vaccinationsplanen, så alle danskere over 16 år vil være færdigvaccineret op til fire uger senere, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Det vil få størst konsekvenser for særligt 25-39-årige, der kan opleve op til fire ugers forsinkelse, mens det vil betyde omkring en uges forsinkelse for de resterende målgrupper.

- Det vil naturligvis få konsekvenser for dem, som nu får deres vaccination udskudt. De vil for eksempel skulle vente længere på det coronapas, som mange længes efter at få. Men det er en gruppe af yngre borgere, som har en lav risiko for at blive alvorlig syg med COVID-19. Alder er den væsentligste risikofaktor for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, lyder det fra Helene Probst i pressemeddelelsen.