Supermarkedsgiganter sænker priserne på dagligvarer: - Det ser ud til, at det vender nu

Ifølge Danmarks Statistik så de danske forbrugere historisk mørkt på den økonomiske situation i 2022, men i 2023 har pessimismen været aftagende.

Dog ligger tilliden væsentlig lavere, end før krisen ramte, og for at niveauet kan blive genoprettet, skal danskerne blandt andet kunne se, at de kan begynde at købe flere varer for pengene – både som følge af, at priserne falder, og som følge af, at lønnen stiger.

Hvorvidt priserne bliver ved med at falde, og om andre supermarkedskæder følger trop, er endnu for tidligt at spå om, mener Ole Krohn.

Ifølge direktør i Føtex, Morten Moberg, er man i Salling Group dog ikke færdig med at kigge på området, og han siger, at der vil ske yderligere efter sommerferien.