Sydvestjysk Sygehus kasserede 31 fejlfri vacciner: - Det er rigtig beklageligt

Kun fire fra lang liste sagde ja

Ifølge Anna-Marie Bloch Münster betød lange telefonkøer i Region Syddanmark, at mange af de ældre over 85 år, som skulle have vaccinen i sidste uge, opgav at komme igennem for at få booket en tid. Det betød, at Sydvestjysk Sygehus til sidst stod med alt for mange vacciner.

- Vi gjorde en kæmpe indsats for, at folk indenfor målgruppen fik besked om, at de skulle booke tid. Fra at vi torsdag havde 2000 ubookede vacciner, der udløb tirsdag, til at vi på udløbsdagen måtte kassere 25 vacciner, det synes jeg egentlig er en god redning, siger Anna-Marie Bloch Münster.

Men at personalet var nødt til at smide 25 ellers velfungerende vacciner ud, ærgrer alligevel den lægefaglige direktør.

Tirsdag aften ringede personalet på vaccinationsklinikken til folk på akutlisten for at tilbyde de sidste vacciner, men ud af 60-70 opkald, takkede kun fire borgere ja, oplyser den lægefaglige direktør.

Langt de fleste var nemlig allerede vaccinerede, eller også havde de allerede booket tid til en vaccine.

Og det er essensen af problemet, skriver Sydvestjysk Sygehus i en mail. Personerne på akutlisten er nemlig de samme personer, som har mulighed for selv at booke tid, og ifølge Sydvestjysk Sygehus bliver listen forældet i det øjeblik, den sendes afsted.