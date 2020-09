Sympati strømmer ind til politiker efter overfald

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, er hævet i højre side af ansigtet og rød ved det ene øre.

Men ellers lyder meldingen fra den 51-årige folketingspolitiker, at der ikke er sket noget alvorligt efter det overfald, han mandag blev udsat for under et arrangement i Aarhus.

Læs også Hans Kristian Skibby slået med en knytnæve i ansigtet: - Så kan du lære det!

Til gengæld strømmer tilkendegivelserne ind fra kolleger og partifæller, der tager afstand fra den vold, Hans Christian Skibby blev udsat for.

- Fuldstændig uacceptabelt. Godt voldsmanden er anholdt. Mine tanker til min gode kollega Hans Kristian Skibby, skriver DF-formand Kristian Thulesen Dahl på Twitter.

Fuldstændig uacceptabelt! Godt voldsmanden er anholdt. Mine tanker til min gode kollega Hans Kristian Skibby. #dkpol https://t.co/yzLhnmQfaw — Kristian Thulesen Dahl (@Kristianthdahl) September 14, 2020

Episoden udspillede sig mandag formiddag, hvor Hans Kristian Skibby besøgte den aarhusianske letbane.

Politikeren fortæller, at en ung mand havde observeret ham og repræsentanter for flere af de selskaber, der har opført letbanen. Efterfølgende faldt slaget på en nærliggende parkeringsplads.

Overfaldsmanden forlod ikke stedet og blev kort efter anholdt.

- Helt fair at være politisk uenige. Men hvor er det dog lavt og trist, at en kollega er blevet overfaldet. Vi sender de bedste tanker til Hans Kristian Skibby, skriver partiet Venstre.

Helt fair at være politisk uenige. Men hvor er det dog lavt og trist, at en kollega fra @DanskDf1995 er blevet overfaldet. Vi sender de bedste tanker til Hans Kristian Skibby #dkpol https://t.co/jflOpOGqbA — Venstre (@venstredk) September 14, 2020

- Hvor er det helt igennem forfærdeligt og uacceptabelt! God bedring, skriver Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale.

Hvor er det helt igennem forfærdeligt og uacceptabelt! God bedring til @Hans_Kr_Skibby https://t.co/i8ycmrXv4P — Sofie CarstenNielsen (@sofiecn) September 14, 2020

Også medstifter af Frie Grønne Niko Grünfeld tager afstand fra overfaldet på sin politiske modstander.

- Det her er absurd, en uskik og absolut ikke okay. Fysisk (og sproglig) vold mod andre er 100% uacceptabelt. Uenighed må først og fremmest håndteres med uenighed, samtale og demokrati. God bedring

Det her er absurd, en uskik og absolut ikke okay. Fysisk (og sproglig) vold mod andre er 100% uacceptabelt. Uenighed må først og fremmest håndteres med uenighed, samtale og demokrati. God bedring @Hans_Kr_Skibby #dkpol https://t.co/8mvp7kzb1m — Niko Grünfeld (@nikogrunfeld) September 14, 2020

- Simpelthen for lavt og usselt. Gode tanker og alt det bedste, skriver Venstres politiske ordfører Sophie Løhde.

Helt helt enig. Simpelthen for lavt og usselt. Gode tanker og alt det bedste til @Hans_Kr_Skibby #dkpol https://t.co/NUu3PpiyRF — Sophie Løhde (@sophieloehde) September 14, 2020

- Helt uacceptabelt at en folkevalgt skal udsættes for dette, skriver transportminister Benny Engelbrecht.

Jeg sender gode tanker til @Hans_Kr_Skibby - helt uacceptabelt at folkevalgt bliver udsat for dettehttps://t.co/elp3x9IxWX #dkpol — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) September 14, 2020

Hans Christian Skibby forklarer om episoden, at overfaldet kom ganske pludseligt.

- Jeg synes, det er forkasteligt, og jeg er lidt chokeret og har hovedpine. Der er ingen, hverken børn, pensionister eller politikere i Danmark, der skal slås, siger DF-politikeren til TV 2.

Han mener overfaldet kan være politisk motiveret.

- Det var helt sikkert mig, han gik efter. Overfaldsmanden kører med ud til et sted, hvor der ingen mennesker er, og hvor han end ikke skal af, hvorefter han giver mig et par slag og siger "så kan du lære det", fortæller Skibby, som er valgt i området.

Efterfølgende søgte Skibby læge for at blive tilset.

Østjylland Politi har bekræftet, at der er foretaget en anholdelse i sagen, men at man ikke har yderligere kommentarer.