Syv dage til påske - sådan ser prognoserne ud

I dag ligner 20 grader i midten af næste uge ikke det mest sandsynlige, men kan heller ikke udelukkes.

Mandag og tirsdag ser tørre ud, men ser også ud til at blive til den kølige side med kun 10-12 grader.

Onsdag er der en god chance for, at vinden går i syd, og vi kan måske nå en temperatur på 14-18 grader med en del sol. Der er risiko for regn sidst på dagen.

Skærtorsdag

Her begynder prognoserne at være mere uenige. Det mest sandsynlige er tørvejr, men med nogle skyer på himlen.

Temperaturen ventes at lande på 12-16 grader, hvilket er normalt for årstiden. Vinden kommer fra vest.

Langfredag

Usikkerheden er i skrivende stund for stor til at kunne sige noget eksakt. Vi kan dog ud fra øverste billede se, at der sandsynligvis ikke kommer dybe lavtryk i påsken.

Dermed er der fortsat håb for en solrig og højtrykspræget påske. Og måske også varme, hvis højtrykket placerer sig rigtigt.