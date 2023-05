Temperaturen kan tirsdag nå 20 grader i Sydjylland

Solen skinner fra morgenstunden i størstedelen af Danmark, men i den vestlige del af Jylland er himlen tildækket af en del skyer.

Skyerne skyldes en front, der befinder sig i Nordsøen, men som kun meget langsomt bevæger sig mod øst.

Derfor vil vi dagen igennem opleve, at Danmark rent vejrmæssigt er delt op i to, hvor solen kommer til at dominere i den østlige del af landet, mens skyerne fortsat vil befinde sig over den vestlige del af Jylland.

Masser af sol mod øst - men det bliver blæsende

Som tilfældet har været det de foregående dage, vil solen skinne fra en næsten skyfri himmel øst for Storebælt - og til en vis grad også på Fyn. Der kan dog være højtliggende cirrus-skyer på himlen, der består af is, og som solen kan skinne gennem, ligesom kondensstriberne efter fly kan blive hængende i stor højde i længere tid.