Thulesen Dahl sender stikpille til Pia K: - Som at være tilbage i skolegården

Ifølge TV 2s politiske redaktør Hans Redder er det svært at spå om, hvorvidt der er andre motiver bag. Uagtet tror Hans Redder ikke, at det varer længe, før bruddet kommer.

- Jeg har meget svært ved at se for mig, at Kristian Thulesen Dahl er en del af DF på den anden side af sommerferien, siger han.

Fra 16 til 6

De seneste dage har været mildest talt tumultariske for Dansk Folkeparti, hvor fire folketingsmedlemmer har meldt sig ud - noget Morten Messerschmidt har kaldt et "koordineret angreb".

Dermed tæller antallet af frafaldne DF'ere siden formandsvalget ti, og der er således kun seks folketingsmedlemmer tilbage i DF-gruppen.

Kristian Thulesen Dahl har allerede meddelt, at han ikke vil stille op for Dansk Folkeparti ved næste valg. Dengang lød meldingen dog, at han agtede at blive i partiet indtil næste valg, men det er altså ikke sikkert længere.