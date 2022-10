Tidligere Horsens og Esbjerg-målmand i tysk optur: Et af de fedeste tidspunkter i min karriere

I sommerpausen skiftede danskeren sågar trøjenummer fra nummer 19 til nummer 1.

Hvad så med Andreas Luthe, tænker du måske?

Han er flyttet til Kaiserslautern.

- For mig personligt har modgangen selvfølgelig været hård at være i, men det lærer man sgu også meget af, siger Rønnow.

- Så lige nu nyder jeg det. Jeg nyder simpelt hen bare at spille og nyder at vise dét, som jeg et eller andet sted hele tiden har følt, at jeg kunne. Også i de perioder i andre klubber, hvor jeg har fået ti kampe i streg og følt, at jeg har vist mit niveau, men hvor der så har været nogle omstændigheder – en skade eller et trænerskift – der har sat en stopper for den udvikling, jeg var i.