Tidligere KD-formand skifter til Konservative

Hun blev søndag aften indstillet som folketingskandidat i vælgerforeningen i Hedensted af en enig bestyrelse.

Afgang handlede om arbejdsmiljø

6. maj meddelte Kristendemokraternes eneste folketingsmedlem, Jens Rohde, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Det samme har partiets store stemmesluger i Vestjylland, Kristian Andersen, meddelt.

På det seneste har der været splittelse i partiet om, hvordan Kristendemokraternes linje skal være i spørgsmålet om fri abort. Isabella Arendt aviser, at det havde noget med hendes afgang at gøre.

- Det handlede om arbejdsmiljøet. Det handlede om, at jeg ikke længere oplevede, at der var plads til min måde at arbejde på og min måde at være på, siger hun.

Hun understreger, at hun er for abort.

- KD havde vedtaget den politik, som jeg også står for, nemlig at kvinder skal have ret til abort. Det mener jeg stadigvæk. Det mente jeg også ved sidste valg, og det mener jeg også som Konservativ.

"Vikaren fra himlen"

Isabella Arendt fik sit politiske gennembrud ved Folketingsvalget i 2019, hvor hun midt under valgkampen afløste sin partiformand Stig Grenov til en valgdebat på TV 2.

Det gjorde hun så overbevisende, at hun efterfølgende blev udråbt til “vikaren fra himlen”.