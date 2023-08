To børn smittet med mæslinger – SSI kommer med opfordring

Det gælder især læger i Region Midtjylland og Region Syddanmark, hvor de to tilfælde er konstateret.



- Det er vigtigt, at personer mistænkt for mæslinger så vidt muligt ikke opholder sig i venteværelser med andre patienter, idet mæslinger er yderst smitsomt, oplyser SSI i den seneste udgave af EPI-nyt om smitsomme sygdomme.

Smittet efter rejse til udlandet

Ifølge serumsinstituttet blev det ene barn konstateret smittet i slutningen af juli efter en udlandsrejse til et europæisk land. Det andet barn blev konstateret smittet i starten af august efter at være kommet hjem fra en rejse til det samme land.

- De to tilfælde understreger, at mæslinger stadig findes mange steder i verden, og at alle ikke-immune rejsende til områder med risiko for mæslinger bør være vaccineret mod mæslinger inden afrejse, oplyser SSI.