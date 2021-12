To dødsbrande på samme villavej på kort tid

Søndag formiddag har en uidentificeret person mistet livet i en brand i et rækkehus på Højdedraget i Taulov, der ligger mellem Kolding og Fredericia.

Det er kun to uger siden, at en mand i 80'erne døde i en brand på netop samme villavej.

Det bekræfter Sydøstjyllands Politi overfor TV 2.

- Ja, det er korrekt. Vi er nu ved at undersøge omstændighederne nærmere, siger vagtchef John Skjødt.

Han fortæller, at der ikke umiddelbart er nogen sammenhæng, men at det naturligvis er "mystisk" med to dødsbrande på samme villavej inden for så kort en periode.

- Det er klart, at vi har i tankerne, om der kan være en sammenhæng. Den mulighed kan vi ikke udelukke, siger han.

Dødsårsag er afgørende

Politiet modtog anmeldelsen klokken 10.29, og kort herefter rykkede politiet og det lokale beredskab TrekantBrand ud til rækkehuset.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi fortæller til TV 2, at politiet fortsat er massivt til stede i området for at foretage alle nødvendige undersøgelser.