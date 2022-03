Toft nomineret som verdens bedste

Det er blevet sagt igen og igen, og nu står det også sort på hvidt.



Sandra Toft er blandt verdens bedste håndboldspillere, og derfor er den tidligere Team Esbjerg-målvogter af det internationale håndboldforbund blevet indstillet til netop den pris.

Det skriver det internationale håndboldforbund IHF på sin hjemmeside dagen efter, at Niklas Landin og Mathias Gidsel blev indstillet til den samme pris for herrespillere.



- Hun har været en af de mest stabile målmænd de seneste år, og nu kan hun skrive historie i kvindehåndbold. Ingen målmand har tidligere vundet IHF Player of the Year, der blev introduceret i 1988, skriver IHF blandt andet om Sandra Toft.

- Hvis en målmand skal vinde, er Toft helt sikkert et af de mest oplagte bud.

VM-allstar

I 2021 var Sandra Toft med til at vinde sin første medalje med landsholdet, da det blev til VM-sølv i Spanien. Med 80 redninger under turneringen stoppede Toft flere afslutninger en nogen anden målmand, og med en redningsprocent på 43 spillede blev hun udvalgt til turneringens All star-hold.

På klubsiden nåede Sandra Toft hele vejen til Champions League-finalen med Brest Bretagne, og kort inde i 2022 resulterede de flotte præstationer i en kontrakt med en af sportens største klubber: Györ.



Verdens bedste håndboldspiller findes i en fanafstemning hos IHF, der løber fra den 7. marts. Vinderen kåres den 28. marts.