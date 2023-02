Tog påkørte træ - Der lød et brag, og så gik lyset i toget

Intercity Lyntoget mod Sønderborg nåede at holde stille i to timer, efter at det påkørte et væltet træ.

Omkring klokken 17.30 lykkedes at skære træet væk fra kørebanen og reetablere kørestrømmen, således at toget selv kunne køre til endestationen i Sønderborg. Det oplyser DSB til TV 2.

Umiddelbart er meldingen, at ingen er kommet til skade



Lyntoget kørte fra Odense klokken 13.10 og var på vej mod Sønderborg, da det ramte træet, som er væltet som følge af stormen Otto.