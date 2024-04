Togtrafik er fortsat påvirket efter tog kolliderede med træ

På displayet over dørene, der forbinder de tre vogne i IC3-toget, viste klokken 5.30.

Solen var endnu ikke stået op, på hvad der skulle blive en af årets hidtil varmeste dage.

På den anden side af togruderne blæste en svag til let vind, og på et splitsekund ændrede en stille mandag morgen sig til et regulært kaos for passagererne, der rejste med toget mellem Vejle og Hedensted.