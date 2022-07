Torden og 30 grader - TV 2 VEJR varsler skybrud mandag

På den anden side af frontzonen bliver det knap så varmt, og temperaturen holder sig nok kun omkring eller sågar under de 20 grader.



Hvor præcis fronten lægger sig, er ikke sikkert, og derfor kan både mere og mindre af landet få varmt vejr, afhængigt af hvor fronten ender med at placere sig ud på eftermiddagen.

Dog er det sikkert, at det kun er mandag, at der er varmt vejr på programmet, for på bagsiden af fronten åbnes der op for køligt og ustadigt sommervejr.