Torden og skybrud truer i det meste af Syd- og Sønderjylland

Risiko for torden og skybrud

I eftermiddag kan termometret endda nå op på 25 grader.



I takt med at solen får mere fat, vil der i løbet af formiddagen dannes flere skyer på himlen - de såkaldte cumulusskyer også kaldet blomkålsskyer.



Fra middag og frem til i aften er der risiko for, at de skyer, der er blevet dannet i formiddagstimerne, kan vokse sig store nok til at kunne give tordenbyger.



Netop disse tordenbyger kan lokalt resultere i skybrud, som blandt andet kan give oversvømmet kældre.