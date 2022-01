Torsdag bliver ugens flotteste dag

Den første uge i 2022 har indledt året med relativt mildt vejr, men også med byger og skyer.

Det ændrer sig for en kort bemærkning torsdag, hvor vi får solen at se.

Kun nogle få steder i landet kan der blive behov for kortvarigt at finde paraplyen frem, men ellers vil langt de fleste danskere kunne nyde en rigtig fin dag med godt udevejr.



Det flotte vejr kommer med en opklaring natten til torsdag. Opklaringen får nattetemperaturerne til at falde til omkring fem graders frost flere steder.

Torsdagen byder derfor ikke bare på mere tørt, men også koldere vejr, hvor dagstemperaturerne vil ligge lige over nul og op til et par graders varme.

Den kolde og tørre luft, der er fundamentet for den solrige torsdag, skyldes, at vi vil befinde os i det næsten skyfrie område mellem to frontsystemer.

De to frontsystemer er det, som har stået for vejret indtil i dag, og det som kommer til at give både byger og skyer igen på fredag.