Tre Kolding-spillere udsat for voldsomt overfald

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger er én af de tre blevet syet med et tocifret antal sting efter episoden.

Klubben gået stille med dørene

Den voldsomme oplevelse har selvfølgelig taget hårdt på de involverede, ligesom det også har fyldt i resten af klubben. Situationen får også sportslige konsekvenser, da spillerne fortsat er mærkede af oplevelsen ikke længe inden sæsonstarten.

- Vi havde en meget, meget uheldig, ærgerlig og alvorlig situation for et par uger siden, og det er noget, vi er gået meget stille med, fordi det er de historier, vi alle sammen gerne vil være foruden, siger direktøren i KIF Kolding, Christian Hjermind, til TV 2 SPORT.

- Jeg har én kommentar til det: Det er, at jeg er glad for, at vores spillere har det fint igen på den fysiske del. Men det er klart, at det er oplevelser, man skal have bearbejdet mentalt, og det giver vi selvfølgelig tid og plads til.