Tre minutter før tid forsøgte modstandere at kuppe borgmester for rullende kameraer

Aften var for længst blevet til nat, da kommunaldramaet i Esbjerg Kommune for alvor spidsede til.

I næsten to timer havde de borgerlige partier siddet og forhandlet bag lukkede døre på rådhusets 2. sal. En etage længere nede vidste socialdemokraterne, at tiden var ved at løbe ud.

Skulle der gøres noget, skulle det være nu.

Derfor trådte den socialdemokratiske borgmesterkandidat, Jakob Lykke, frem på trappen foran mængden af journalister, og sammen med Radikale Venstres spidskandidat, Anne Marie Geisler Andersen, havde han et klart budskab.

Eller et tilbud, om man vil:

- Hvis nogle af dem, der sidder ovenpå og forhandler, kommer ned nu, er vi klar til at tilbyde dem borgmesterposten, sagde Jakob Lykke.

Det lød måske som et åbent tilbud, men reelt var det rettet mod ét parti.

Socialdemokratiet vidste, at borgmesterkæden her klokken 02.13 på valgnatten ikke længere var inden for egen rækkevidde, så i et sidste forsøg på at bryde 28 års Venstre-styre i kommunen, ville man tilbyde den til Det Konservative Folkeparti.

- Vi mener det, når vi siger, at der er brug for et systemskifte, fastslog Jakob Lykke.

Venstre sikrede genvalg

Der skulle gå bare tre minutter, før nogen kom ned ad trapperne.

Men det var ikke for at tage imod tilbuddet fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre.

I stedet kunne Venstres Jesper Frost Rasmussen træde frem på selvsamme trappe med en samlet blå blok bag sig og fortælle, at der nu var flertal for at lade ham fortsætte som borgmester i Esbjerg.

Med i konstitueringen var Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, som sammen med Venstre kunne mønstre 18 ud af de 31 pladser i det nye byråd.

Men bagerst på trappen stod endnu et parti.

For også SF fra rød blok havde tilsluttet sig valggruppen.

- Det ville ende sådan uanset hvad, og så kan vi lige så godt søge indflydelse, forklarede SF's Diana Mose Olsen.

K-kandidat anså ikke kæden som realistisk

Hvad der præcist foregik i forhandlingslokalet, ved vi ikke.

Men ét vigtigt spørgsmål stod tilbage: Hvorfor tog de konservative ikke imod tilbuddet om at få borgmesterposten?

Ifølge de konservatives kandidat, May-Britt Andrea Andersen, var svaret meget simpelt.

- Man skal kunne tælle til 16, og det kunne vi ikke i den givne situation. En samlet blå blok pegede på Jesper Frost, og derfor blev han borgmester, sagde hun efterfølgende.

Havde Konservative rottet sig sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre, havde partierne tilsammen kun haft 14 mandater. Men sammen med SF kunne man have fundet et flertal.

- Jaeh, men SF havde gjort det meget klart, at de ikke kunne støtte en blå borgmester, så derfor var det aldrig aktuelt, sagde den konservative spidskandidat.

Derfor blev udfaldet, som det gjorde, og efter en lang aften og nat kunne de blå partier i Esbjerg juble, mens Socialdemokratiet endnu engang måtte erfare, at de ikke kunne vride magten ud af Venstres hænder.