Tusindvis kan få problemer med at komme hjem til jul

For flere tusinde danskere kan det blive afgørende for juleferien, om man er smittet med coronavirus før eller efter 10. december.

Søndag er en række nye coronarestriktioner trådt i kraft, og det betyder blandt andet, at der nu er krav om et gyldigt coronapas og pladsbillet i alle fjerntog og -busser.

Netop det kan blive et problem for folk, der er blevet smittet fra 10. december og frem. Ifølge SSI's daglige opdatering af smittetallene drejer det sig i skrivende stund om 79.275 personer.

Coronapassets gyldighed annulleres automatisk i 14 dage fra den dag, man bliver registreret smittet, og derfor vil der være danskere, der må ty til alternativer, hvis de vil fejre jul med familien rundt omkring i det danske land.



- Har man været smittet, bør man vente med at tage den kollektive transport, indtil man har et coronapas, som er gyldigt, medmindre man har en særlig undtagelse, fordi man skal på arbejde, siger Benny Engelbrecht til DR.

Benytter man offentlig transport uden at kunne fremvise et gyldigt coronapas, får man en bøde på 750 kroner.



TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Transportministeriet, der ikke vil udtale sig før pressemødet, der finder sted søndag klokken 14.

Her vil transportminister Benny Engelbrecht (S), administrerende direktør i DSB, Flemming Jensen og chefpolitiinspektør i Rigspolitiet, Peter Ekebjærg, tale om de nye restriktioner på transportområdet op til juleferien.

Undtagelse for tidligere smittede, der er afhængige af offentlig transport

Der er indført en undtagelse for folk, der har været smittet, og som er afhængig af offentlig transport for at kunne varetage deres arbejde.

Disse personer har mulighed for at blive undtaget kravet om coronapas, hvis de er blevet raske, inden coronapassets gyldighed genaktiveres.

Hertil skal man have en erklæring fra sin arbejdsgiver, der betyder, at man kan få sin bøde refunderet via DSB's kundecenter.

Undtagelsen er kun gældende i fjerntog og ikke i buser, oplyser Transportministeriet til DR.

Pladsbilletter er et krav, men de bliver ikke gratis

Med søndagens nye restriktioner følger blandt andet kravet om pladsbilletter i dele af den kollektive transport.



Det gælder i Intercity- eller Intercity-lyn-tog, men det vil fortsat koste 30 kroner at købe en pladsbillet.

Det har Tony Bispeskov, som er informationschef hos DSB, oplyst til TV 2.

- Vi er godt i gang med juletrafikken, og langt de fleste mennesker, som skal hjem til jul, har allerede bestilt pladsbillet. Men i samme øjeblik en pladsbillet er gratis, risikerer vi en situation, hvor folk, der ikke har fået en billet, ikke kan komme hjem til jul, fordi folk hamstrer billetter, siger Tony Bispeskov.

Han tilføjer, at DSB i begyndelsen af den kommende uge vil tage stilling til, hvorvidt pladsbilletterne fortsat skal koste noget efter jul.