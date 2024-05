Tysk politi efterforsker racistisk video optaget på ø i Vadehavet

Baren skriver desuden, at personalet "ville have reageret med det samme, hvis de havde bemærket sådan en adfærd", samt at de har "identificeret og anmeldt de pågældende personer".

- Vi tolererer ikke denne dybt asociale adfærd. Det har vi aldrig gjort, og det vil vi aldrig gøre. Det er derfor, at vi nu gør alt, hvad vi kan for at bekæmpe det, står der i opslaget.

Det er ikke kun Pony, der offentligt har taget afstand til videoen.

- De burde skamme sig

Ifølge Deutsche Welle har den tyske kansler, Olaf Scholtz, "på det kraftigste fordømt" det nazistiske slogan, der bliver sunget i videoen.

- Sådanne slogans er helt klart modbydelige og uacceptable. Det kan ikke tolereres. Og derfor er det rigtigt, at alle vores aktiviteter sigter mod netop at forhindre, at det her er noget, der breder sig, siger Scholtz.

Også medlem af det tyske socialdemokratiske parti Sawsan Chebli har kommenteret videoen på X:

- "Tyskland for tyskerne. Udlændinge ud. Udlændinge ud". Lokation: Sild. Og de føler sig så sikre, skriver hun i opslaget, hvor hun også har postet videoen.

Også medlemmer af delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har udtrykt forargelse over videoen.

Ministeren med ansvar for integration, Aminata Touré, har ifølge The Guardian sagt til nyhedsbureauet RND, at der bør følge en straffesag som konsekvens af videoen.

- Dette er ikke en dum, ungdommelig spøg, men den værste form for nazistisk kattejammer af voksne på en offentlig scene. Foragtelig og kvalmende. De burde skamme sig, siger hun.