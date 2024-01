Tyske bønder vendte vrede mod minister og prøvede at storme færge

Med deres traktorer havde de spærret havnen, og da færgen lagde til, forsøgte de at storme færgen for at få ministeren i tale.



Situationen udviklede sig så dramatisk, at politiet til sidst valgte at gribe til peberspray for at holde bønderne tilbage.

Til det tyske medie Bild forklarer en talsmand for politiet i Flensborg, at man var blevet ”overrasket over protestdemonstrationen”, og selvom man havde udkommanderet omkring 30 betjente, ”så lod situationen sig ikke berolige”.

Resultatet blev, at færgen med ministeren måtte forlade havnen i Schlüttsiel igen og returnere til vadehavsøen, akkompagneret af Bilds ydmygende overskrift ”Habeck flygter fra protestbønder”.