Tyskere aflyser genforeningsfest: - Vi er ærgerlige over vildsvinehegnet

Til sommer skulle der være fest ved Rønsdam-grænseovergangen.

Padborg Friluftsscene og venskabsforeningen Alte Schule Niehuus skulle i samarbejde med en stribe andre foreninger og institutioner på begge sider af grænsen med Tyskland have sønderjysk kaffebord og fejre genforeningen i 1920.

Men festen er aflyst, fordi tyskerne ikke vil fejre genforening i skyggen af et vildsvinehegn, som symboliserer adskillelse. Det skriver JydskeVestkysten.

- Det vil vi ikke, fordi vi er ærgerlige over vildsvinehegnet. Vi sætter os ikke dér efter 100 år, når man med Schengen-aftalen i 2001 afskaffede grænsekontrollen, siger Karl Hermann Rathje, der er formand i Alte Schule Niehuus, til avisen.

For tyskerne handler det udelukkende om signalet i hegnet, men Ninna Schrum, der er bestyrelsesmedlem i Padborg Friluftsscene og dansk ansvarlig for flere genforeningsaktiviteter, er alligevel ked af, at festlighederne er aflyst. Hun understreger dog, at hun respekterer tyskernes holdning.

- Jeg tænker ikke sådan om det hegn. Det er ligesom noget, der er trukket ned over hovedet på os, og det kan vi ikke gøre noget ved, siger Ninna Schrum til avisen.

Der er trods aflysningen dog stadig mulighed for, at de involverede parter kan mødes og feste, da tyskerne som alternativ har inviteret danskerne en tur 500 meter sydpå til en omgang frokostjazz.

Tyskernes har også et hegn

På trods af massiv kritik af det danske vildsvinehegn har Tyskland selv sat et hegn op på grænsen mod Polen. Det sker, efter 50 vildsvin blev fundet døde af svinepest i det vestlige Polen.

Derfor besluttede de tyske myndigheder at sætte et flytbart hegn op over en 120 kilometer lang strækning.

Hvis svinepest bryder ud i Tyskland, så vil det få enorme konsekvenser for landets svineeksport. Ligesom det fik for kineserne, og som det også vil få for Danmark.

Mens vores hegn, der kostede 45 millioner kroner, har måttes justeres flere gange efter alvorlige skader på dyr, som forsøgte at krydse, så koster tyskernes kun omkring en million. Til gengæld er der tvivl om hegnet, der giver stød, overhovedet er i stand til at holde vildsvin ude.