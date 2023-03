Tyvekoster for én million kroner fundet i skov i Sønderjylland

Politiet fik en anmeldelse lørdag og har underrettet ejeren af inverterne klokken 13.23, lyder det.



En inverter bruges til at omdanne den strøm, som solcellerne producerer fra jævnstrøm til vekselstrøm.

Millionfund

Ifølge vagtchefen stammer de mange invertere formentlig fra en nærliggende solcellefabrik, der for to uger siden var udsat for et tyveri.

- Vi er meget sikre på, at de stammer derfra, siger Ole Aamann.

Fra en byggeplads på en solcellefabrik på Bjerndrupvej i Tinglev blev der natten til søndag 12. marts stjålet i alt 20 invertere.