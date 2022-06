Ukrainske kvinder kalder dansk asylcenter mere utrygt end bomberne i Kyiv

Vil håndtere utryghed

I AsylSyd fortæller driftschef Niels Bøgeskov Frederiksen, at det altid gør indtryk, når han hører om folk, som føler sig utrygge i systemet.

- Vi har jo løbende dialog med vores beboere her, og hvis der er utryghed, så skal vi håndtere det i personalegruppen, siger han.

Han anerkender over for TV 2, at man kan spørge sig selv, hvorvidt det er optimalt, at børn skal bo sammen med voksne mennesker, som kan blive udadreagerende.

- Men det er ikke mig, der sætter rammen for, hvem der indkvarteres hvor. Det er Udlændingestyrelsen. Vores opgave er at drive de centre, og vores opgave er at tage så godt imod de mennesker, vi har på vores centre, som vi kan, siger Niels Bøgeskov Frederiksen.