Ulv dræbte kalv og jagtede ko 160 meter ud i Vadehavet

Han tilkaldte en ulveekspert fra Naturstyrelsen, som bekræftede Bjarne Slaikjærs mistanke: Det var så godt som sikkert, at kalven var blevet dræbt af ulven, der havde lavet ballade om natten.

Dog indsamlede de DNA fra kalven, som skal sendes til et laboratorie i Tyskland, så den mindste tvivl kan udelukkes.

Ko og ulv dansede om hinanden i en time

Her havde Bjarne Slaikjær nok håbet, at pinsen ikke skulle indeholde flere ulveudfordringer. Men sådan skulle det ikke gå.

Lørdag skulle han igen til Skallingen – denne gang for at sikre, at de mange køer blev flyttet til højereliggende områder, da Skallingen grundet blæst risikerede at blive oversvømmet af Vadehavet.

Men langt fra de mange køer udspillede der sig et uvant syn. I sin kikkert kunne Bjarne Slaikjær se koen, der havde født den nu dræbte kalv, blive jagtet af ulven.

Jagten fortsatte længere og længere ud i Vadehavet.

- I en cirkel dansede de rundt om hinanden i over en time, mens det styrtregnede. Ulven sprang rundt, siger Bjarne Slaikjær.

Situationen er yderst usædvanlig, forklarer han. For ulve jagter normalt ikke køer, og hyrdens teori er derfor, at koen stadig lugtede af kalven.