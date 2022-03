Ung vejlenser er taget til Ukraine for at kæmpe - men veteranformand advarer

Den russiske invasion af Ukraine har fået flere unge danskere til at tage til Ukraine for at kæmpe side om side med de ukrainske soldater mod den russiske invasionsstyrke.

- Det er ikke en kamp kun for ukrainerne. Det er en kamp for os alle sammen, siger Mads Emil Longhi, jobsøgende fra Vejle, til TV 2.

Med tre måneders aftjent værnepligt som eneste soldatererfaring har han sammen med flere andre taget turen i bil gennem Tyskland og Polen til Ukraine.

TV 2 er fulgt med de unge danskere på vej mod kampene i Ukraine.

Opmuntret af udenrigsminister

De unge danskere er blevet opmuntret af blandt andre den ukrainske udenrigsminister Dmytro Kuleba, der meget gerne ser frivillige som en del af kampen mod Rusland.

De unge danskere vil blive indlemmet i de ukrainske styrker og komme under ukrainsk kommando.

- De er velkomne alle sammen, siger Dmytro Kuleba.

Herhjemme har statsminister Mette Frederiksen (S) understreget, at intet forhindrer unge danskere i at tage til Ukraine og kæmpe på ukrainsk side.

- Som vi ser det, er der ikke noget umiddelbart juridisk til hinder for, at man kan rejse til Ukraine og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten, sagde Mette Frederiksen blandt andet på et pressemøde søndag.

Hun understregede samtidig, at alle, der mener, de har noget at bidrage med, kan tage afsted.