Ungt par i bil fanget af tidevandet.

Et ungt par blev onsdag overrasket af tidevandet ved Vester Vedsted i Sydvestjylland.

Parret var kørt ad en vej mod Mandø ud for vestkysten, som bliver oversvømmet ved højvande, men blev fanget i deres bil, da vandet begyndte at stige.

Det fortæller Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi:

- De er kørt på det dummeste tidspunkt, man kan. Når man kører på den vej, skal man kende tidevandstiderne, siger han til TV 2.

Har fået kolde tæer

Derfor måtte både politiet og Sydvestjysk Brandvæsen sætte en båd i vandet, for at komme parret til undsætning.

Vandet nåede dog kun til op over bilens hjul, og derfor er ingen kommet til skade. Det fortæller Jan Christiansen, vagthavende indsatsleder ved brandvæsenet:

- Vi sejlede ud til dem, sikrede os at de var okay, og tog dem med ind til ambulancen. De har jo kolde tæer, men ellers er de okay.

Bilen kan dog først fjernes, når vandstanden falder igen og får derfor indtil videre lov til at blive stående.