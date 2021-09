Usædvanlig høj minimumtemperatur i september

Natten til lørdag var en mild en af slagsen, hvor temperaturen intet sted i landet nåede under 11,2 grader. Varmest blev det ved Vester Vedsted, hvor temperaturen holdte sig over 15,4 grader gennem hele natten.

Det er noget over den gennemsnitlige minimumtemperatur for hele september, som lyder på 10,1 grader.

Men det er ikke kun den seneste nat, der har været mild. Således har temperaturen på intet tidspunkt i løbet af septembers første 25 døgn været under 2,7 grader, hvilket blev målt 5. september i Billund.

Selvom det ikke er helt afgjort endnu, og der stadig er fem døgn tilbage af september, så tyder det på, at denne måling ender på en delt femteplads over højeste absolutte minimumtemperaturer i september siden 1874, hvor man begyndte at måle temperatur i Danmark.

Den absolutte minimumtemperatur er den laveste temperatur blandt alle temperaturmålinger, der måles i en given periode, for eksempel i september.

Rekorden er fra 2006, hvor temperaturen i september på intet tidspunkt kom under 4,3 grader.

En mild september

Normalt ligger den absolutte minimumtemperatur i september på 0,3 grader, men der har altså været et stykke vej ned til netop denne temperatur i år.

Årsagen til det skyldes blandt andet, at vi er på vej til at have en meget mild september i år.

Middeltemperaturen for årets niende måned indtil nu er på 14,7 grader, hvilket er blandt de ti varmeste september måneder siden 1874.

Derudover har der undervejs været nogle usædvanligt lune nætter. Blandt andet natten til 12. september, som skrev sig ind i historiebøgerne, da temperaturen på intet tidspunkt kom under 15,0 grader, hvilket aldrig er sket før.

Generelt ligger gennemsnittet af de absolut laveste temperaturer for de enkelte døgn på 7,8 grader, hvilket kun er overgået to gange de seneste 10 år.

Og der er altså ikke meget, som tyder på, at vi kommer under 2,7 grader i resten af september. Den kommende nat bliver en af de køligste over de næste fem dage med ned til omkring fem grader i de tidlige morgentimer, mens nætterne herefter igen bliver lunere med omkring 10 grader som minimum.