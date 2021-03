Vaccine fra AstraZeneca sættes på pause - planen rykker igen

Al vaccination mod coronavirus med AstraZeneca indstilles i Danmark.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Det skyldes indberetninger af alvorlige tilfælde med blodpropper hos personer, der er blevet vaccineret med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca.

Én indberetning vedrører et dødsfald i Danmark. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne, skriver Sundhedsstyrelsen.

På baggrund af den bekymring, som er rejst fra lægemiddelmyndighederne, har Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip, valgt at pausere vaccination med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca.

14 dages pause

Vaccinen er ikke fravalgt, men sat på pause, understreger styrelsen. Pausen varer indtil videre i 14 dage, og Sundhedsstyrelsen vil sammen med Lægemiddelstyrelsen lave en ny vurdering i uge 12.

- Fordi vi vaccinerer så mange, så er vi også nødt til at reagere med rettidig omhu, når der er viden om mulige alvorlige bivirkninger. Det er vi nødt til at få afklaret, før vi kan fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, udtaler Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) kalder beslutningen et "forsigtighedshensyn" over for TV 2:

- Selvom der på nuværende tidspunkt ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige bivirkninger, så skal vi handle rettidigt og forsigtigt, indtil konklusionen foreligger. Borgere skal kunne være trygge ved de vacciner, der tilbydes, derfor reagerer vi ved de mindste tegn på en mulig risiko, siger han.

Han understreger, at det stadig er sikkert at lade sig vaccinere, og at man kan have tillid til det samlede danske vaccinationsprogram mod covid-19, som fortsætter i takt med, vi modtager vaccinerne.

- Jeg forstår godt, hvis man bliver bekymret, men man skal huske på, at der endnu ikke er påvist en sammenhæng mellem vaccinerne fra AstraZeneca og tilfældene af blodpropper. Det er det, vi nu vil undersøge, lyder det fra Tanja Erichsen, der er enhedschef i Lægemiddelstyrelsen.

Pause i seks andre lande

I seks andre europæiske lande har man for nuværende sat brugen af et særligt parti af AstraZeneca-vaccinen i bero, mens undersøgelserne står på.

Nu er det op til EU at lave en nærmere undersøgelse af en eventuel sammenhæng mellem vaccinen fra AstraZeneca og de alvorlige tilfælde med blodpropper, der er indberettet.

Lægemiddelstyrelsen skriver, at borgere, der er blevet vaccineret med AstraZeneca-vaccinen inden for de sidste 14 dage, og som oplever længerevarende symptomer i mere end 3 dage, bør gå til egen læge.

Man bør også konsultere sin læge, hvis man oplever nye symptomer inden for de 14 dage, efter at evt. almindeligt kendte, forbigående symptomer, som er oplevet de første dage efter vaccinationen, er forsvundet.