Værtshusejer smittet med coronavirus - frygter kunder starter smittekæde

Mandag blev Michael Bent Christensen, ejer af værtshuset Bræddehytten i Fredericia, testet for coronavirus. I dag fik han besked - han er smittet.

Værthsuset er lukket omgående, men Michael Bent Christensen, der selv er gået i frivillig karantæne, frygter nu, at hans kunder starter et udbrud af smitte med coronavirus i byen.

- Jeg bor oven på værtshuset, og jeg kan se gæsterne, der har været hos mig de seneste dage - der har vel været en 60 stykker - bare går videre til andre værtshuse. Jeg vil meget stærkt opfordre dem til at blive testet og ikke gå på værtshus igen før de er testet negativ to gange, siger Michael Bent Christensen til TV 2.

Også i Fredericia Kommune er man bekymret over situationen, og i Fredericia Dagblad henvender kommunaldirektør Annemarie Schou Zacho-Broe fra Fredericia Kommune sig til alle, der har været på værtshuset i lørdags.

- Vores klare opfordring til dem, der har været på værtshuset, er, at man skal blive hjemme eller blive testet, siger kommunaldirektøren til avisen.

Kommune truer

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal opspore eventuelt andre smittede.

Men kommunen vil gøre en indsats, for at få værtshusgæsterne til at forstå, hvor vigtigt det er at de bliver testet - og kommer med en trussel.

- Vi tager kontakt til de borgere, vi kender, der kan have brugt værtshuset. Vi kan hjælpe med at forklare, hvor vigtigt det er, at man bliver testet eller bliver hjemme. Og at man ikke kan benytte kommunale tilbud, før man er testet negativ, siger Annemarie Schou Zacho-Broe.

Michael Bent Christensen forstår ikke, hvordan han er blevet smittet.

- Men det må jo være en gæst, der har smittet mig. Jeg har ellers været meget optaget af at sørge for, at folk sprittede af, når de kom ind. Jeg har nærmest ageret politimand overfor gæsterne, og jeg har diskuteret med mange af dem. Nogle af dem er blevet så sure, at de er gået. Men den her sygdom er ikke for børn, og jeg forstår ikke, at nogle af mine gæster ikke tager den alvorligt, siger han.

Michael Bent Christensen siger til TV 2, at han ikke på nuværende tidspunkt har oplevet symptomer, som tyder på han er syg med covid-19.