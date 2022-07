Vanvidsbilist kørte fire kilometer på tre hjul

Den polske mand, hvis bil også er indregistreret i Polen, kan se frem til at blive sigtet for spirituskørsel og vanvidskørsel.

- Promillen er et stykke over to, så vi forventer ikke, at han kan afhøres før i morgen, siger Erik Lindholdt.

Vidner efterlyses

Politiet opfordrer desuden vidner til at henvende sig på telefon 1-1-4, hvis de oplevede kørslen tæt på.

Eventuelle vidneudsagn kan påvirke sigtelsen mod spritbilisten.

- Hvis nogle føler, de har været udsat for en konkret fare, så kan han sigtes efter straffelovens §252, hvis han på hensynsløs vis har forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, siger vagtchefen.

Strafferammen efter §252 er otte år.