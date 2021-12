Ved et tilfælde opdagede gymnasielærer, at han selv er med i årets julekalender

Og Søren Hansen er også beæret over, at han har efterladt så stort et indtryk hos sin gamle elev.

- Jeg er stolt. Jeg kan ikke skjule det. Det betyder, at der må være noget, der har hængt ved hos Jenny, siger han.

Han fortæller, at hans børnebørn har glædet sig til at se julekalenderen. Især når de ved, at en af karaktererne er inspireret af deres morfar.

- De synes jo, at det er sjovt at se morfar som samlekort, siger Søren Hansen.

Ligheden i udseende er helt tilfældigt

Men selvom børnebørnene måske kan genkende morfars navn og karakteristiske sweater, bliver det måske svært at finde andre genkendelige træk ved figuren.

Jenny Lund Madsen fortæller, at det kun er navnet og trøjen, der er brugt som inspiration til karakteren. Panda-Sørens opførsel og historie i julekalenderen har de selv opdigtet.