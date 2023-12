I april sidste år fortalte Vejle Boldklub-ejeren til Ekstra Bladet, at han havde afvist to bud fra interesserede købere, fordi han ”slet ikke er færdig med at udvikle klubben”.



Meget kan ændre sig på på 20 måneder.

De sidste 40 procent af klubben ejes af erhvervsmand og tidligere Vejle Boldklub-spiller Klaus Eskildsen.

Vejle Boldklub holder vinterpause på en aktuel 11.-plads i Superligaen.