Vejle-musiker stillede dronningen et modigt spørgsmål foran hele Danmark

Og ganske rigtigt trådte han ned fra scenen og gik på knæ for dronningen, der smilende tog imod sangerens røde rose.

- Jeg er utrolig glad og meget lettet. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var nervøs for at synge den her sang. Og at gå ned og give Hendes Majestæt en blomst var jeg også virkelig nervøs for og i tvivl, om jeg skulle gøre.

Stor ros til sangeren

Malte Ebert afsluttede sin optræden med et buk for dronningen, og efter showet lagde han heller ikke skjul på, hvor meget det betød for ham.

- Det er uden tvivl et af de største øjeblikke i mit liv at få lov at spille for den her forsamling og med en spritny sang, som ingen har hørt før. Det var stort.

Tager man et kig rundt på sociale medier, er der også stor hyldest til sangeren for at overraske med den både modige og grænsesøgende sang.

Tilbage står spørgsmålet, om Malte Ebert så gerne må kalde dronningen for "du"?

- Det ved jeg ikke. Hun gav jo et lille nik, men jeg må vente og høre, om vi er blevet dus. Det tænker jeg, vi er, siger Malte Ebert.