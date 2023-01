Vejlenser krydser landegrænser for at slå folk til blods

Haris Dzindo blev manager for Torben Prüsse, og sammen begyndte de at øve rundt omkring i forskellige træningslokaler.



Men da bare knuckle ikke er tilladt i Danmark, hævder Torben Prüsse, at han ikke kunne øve sig mod en egentlig sparringspartner.

I stedet hamrede han sine bare knoer ind i boksepuder for at styrke dem til mødet med et hårdt ansigt eller spændte mavemuskler.

Ingen tilladelse til events

Torben Prüsses kæreste er ikke meget for, at han dyrker den alternative boksestil. Hun er bange for, at han bliver ”en grøntsag”, fortæller han.

Og kæresten er da heller ikke ene om at fremhæve brutaliteten i bare knuckle.

Når manageren Haris Dzindo har anmodet politiet om lov til at afholde bare knuckle-events, har han fået afslag.

Blandt andet med begrundelsen om, at der er ”høj risiko for skader” på deltagerne, hedder det i en forklaring, som TV 2 har set.