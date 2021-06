Vejles Gulddreng genopstår med EM-sang, der er "meget bedre" end Alphabeats

Mere end tre år efter, at popikonet Gulddreng gav afskedskoncert for 11.000 skrigende fans i Royal Arena, er han nu tilbage med ny musik.

Søndag udkom singlen ”Helt Sikker”, som Gulddreng har lavet i anledning af det forestående EM.

- Selv da Danmark røg ud af kvalifikationen i ‘92, var jeg stadig 'Helt Sikker' på guld. Nu, igen, kan jeg mærke at Danmark vinder EM, udtaler Gulddreng til TV 2.

Helt sikker

På et billede på hans Instagram-profil kan man se ham posere foran Christiansborg iført et dannebrogsoutfit, mens han lader som om, at han taler i telefon med statsminister Mette Frederiksen (S), der beder ham lave en fodboldsang.

- Ja, dav Mette makrelmad. Jo, jeg kan godt rejse mig fra graven for din skyld, står der.