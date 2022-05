Vejrskifte på vej - men ikke nødvendigvis nok for tørkeramte producenter

Skyer og regn er således tirsdagens vejrtype, hvor en front bevæger sig forbi hele Danmark med gråvejr og perioder med regn. Nord- og nordvestjyderne ser ud til at få mest regn med 5 til 10 millimeter, mens det bliver til mindre og mindre regn jo længere man kommer mod syd og sydøst. Her bliver det til gengæld varmest med op til 20 grader mod 13 til 18 grader i resten af landet.

På bagsiden af tirsdagens front har vi fugtig og ustabil luft, som præger onsdagen med vekslende skydække og bygeagtig regn og lidt lavere temperaturer. Igen bliver det mod nord og nordvest, at sandsynligheden for regn er størst.

Næste omgang regn melder sig på banen torsdag, når et lavtryk bevæger sig syd om Danmark. Nu bliver det således de sydlige egne, som har de bedste muligheder for regn. Lavtrykkets bane er dog usikker, så det kan ende med, at lavtrykket går så sydligt, at det stort set bliver en tørvejrsdag i Danmark med 13 til 18 grader.

Fredag er der en lidt større sandsynlighed for regn end torsdag, men i løbet af næste weekend kunne det meget vel klare op igen, når vinden drejer mod nord. En ny tørvejrsperiode kunne være på vej efter den lidt ustadige uge, vi netop nu ser ind i.