Venstre vil fjerne festregel

Allan Sørensen afviser samtidig, at det kan komme på tale at starte festerne lidt tidligere.

Kunne festen ikke bare begynde klokken 16 i stedet for klokken 18?

- Nu skal man jo regne med, at det er ude i landområderne, vi har forsamlingshusene. Og til festerne deltager også landmænd, der skal have deres dyr passet, og der kan man ikke bare sådan sige, at man lige rykker det her et par timer eller tre. Så det, synes jeg ikke lige, er en god ide.

Allan Sørensen er dog villig til at indføre en eller anden form for deadline for, hvornår festerne skal slutte.

- Normalt slutter de fleste fester klokken et eller klokken to. Hvis man satte en grænse der, ville det være fint med os.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til Venstres forslag fra Socialdemokratiet.