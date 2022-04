Vestjysk borgmester kritiserer regeringens plan for ukrainske flygtninge

På Lolland mangler man blandt andet arbejdskraft til den kommende Femern Linje, og allerede nu rekrutterer de internationalt, sagde Lollands borgmester til Berlingske 14. marts. Foto: Femern A/S

Jens-Kristian Lütken siger, at man bør ændre fordelingen således, at den følger efterspørgsel på arbejdskraft og tilgængelighed af boliger i stedet for befolkningstal.

- Der er masser af steder i landet, hvor der er ledige boliger, og det er måske mere hensigtsmæssigt for et Danmark i balance, understreger han.

Men i Aalborg lyder det fra rådmand i udvalget for Job og Velfærd Nuuradin Hussein (S), at det er muligt at finde løsninger på indkvarteringsproblemerne for de knap 4400 flygtninge, de forventer, hvis man gradbøjer reglerne en smule.

- Vi forsøger at gøre brug af de få ledige ældreboliger. Vi forsøger også at finde en løsning i forhold til ungdomsboliger, som vi har nogle stykker af, siger han og understreger, at det bliver en udfordring.

Holder teltlejre i baghånden

For de berørte kommuner med boligmangel ser de sig nødsaget til at finde nedlagte bygninger, der kan ombygges til flygtningecentre. I Esbjerg mener borgmesteren, at det kan betyde, man flere steder i landet også vil se teltlejre på blandt andet fodboldbaner, fordi der ikke er plads nok.

- Vi gør alt, vi kan her i Esbjerg, og vi er heldigvis en kommune, der både har by og land. Derfor har vi lidt flere muligheder at gøre godt med, end man har på den københavnske vestegn, siger Jesper Frost Rasmussen.

Derudover vil det også kræve yderligere personale på kommunernes daginstitutioner, skoler og plejehjem, at der kommer tusindvis af nye borgere, der skal tages højde for, lyder det.

- Det kommer til at ramme alle danskere på velfærden på et niveau, vi kan mærke.

Mattias Tesfaye udtalte til TV 2 30. marts, at alle landets kommuner må tage deres del af ansvaret for at hjælpe de ukrainske flygtninge.

- Jeg er med på, at det er en kæmpe opgave, men det er ikke en mulighed, at nogen kommuner trækker håndbremsen, for det vil bare belaste nabokommunerne, sagde ministeren.