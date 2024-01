Vidner så mindst 20 slag med staven, da anholdelse i villakvarter fik en dødelig udgang

Men denne aften var han usammenhængende og satte ild til sine identitetspapirer i en skraldespand på sit værelse, så hans kollegaer lugtede røg fra værelset.

Bekymrede ringede de til vognmanden Jørgen Ole Tønder Olesen. Han tog kontakt til psykiatrisk skadestue og derefter politiet, som skulle hjælpe til med en indlæggelse, fordi Lukasz Makala var stukket af.

Politiet valgte at sende en patrulje- og en hundevogn for at hjælpe med at finde Lukasz Makala.

Herefter gik intet, som det skulle.

Lukasz Makala flygtede. Betjentene fandt ham, og det blev starten på en voldsom anholdelse, der strakte sig over 37 minutter.

Betjentene blev ramt af slag og bid. Og Lukasz Makala blev slået flere gange med politistave.

To dage efter døde Lukasz Makala på hospitalet.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, brugte 18 måneder på at efterforske sagen, inden at de afslutningsvist sendte en juridisk redegørelse til Statsadvokaten.

Statsadvokaten vægtede politibetjentenes forklaringer som udslagsgivende i sin beslutning om at indstille efterforskningen af anholdelsen og Lukasz Makalas død.



Efterforskningen blev lukket i december 2022, fordi der ifølge afgørelsen "ikke er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod de involverede polititjenestemænd".